कई बड़े कलाकारों को एक्टिंग सिखाने वाले रोशन तनेजा का हुआ निधन, शोक में डूबा बॉलीवुड

कई नामी फिल्म कलाकारों को अभिनय का गुर सिखाने वाले एक्टिंग गुरु रोशन तनेजा (Roshan Taneja) का निधन हो गया है।. यह जानकारी उनके परिवार के सदस्य ने दी।. 87 वर्षीय रोशन (Roshan Taneja) ने हिंदी फिल्म जगत के शबाना आजमी (Shabana Azmi), नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah), जया बच्चन (Jaya Bhaduri Bachchan), अनिल कपूर (Anil Kapoor) और शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) जैसे दिग्गज कलाकारों को अभिनय का ककहरा सिखाया था. रोशन (Roshan Taneja) के बेटे रोहति तनेजा (Rohit Taneja) ने शनिवार सुबह बताया कि मेरे पिता का शुक्रवार रात 9.30 बजे नींद में ही निधन हो गया. वह लंबी बीमारी से जूझ रहे थे.

शबाना ने शोक प्रकट करते हुए ट्वीट किया, "बीती रात को रोशन तनेजा (Roshan Taneja) के निधन की बुरी खबर मिली. वह एफटीआईआई में मेरे गुरु और इकलौते ऐसे इंसान थे, जिनके मैं पैर छूती थी.

Late last night came the sad news that @RoshanTaneja passed away.He was my Guru at FTII and the only person whos feet I touched.I was privileged to be trained in Acting by https://t.co/TDtYgGxmLh deepest condolences to Didi and the family. RIP Taneja Sir