'शोले' की रिलीज पर अमिताभ से बड़ा बना था Dharmendra का कट आउट, Photo पर बॉलीवुड के 'हीमैन' का यूं आया जवाब

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपने फैन्स को अच्छे से रिप्लाई भी करते हैं. धर्मेंद्र की 'शोले (Sholay)' फिल्म की दो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इन फोटो को शिव शेट्टी नाम के एक यूजर ने ट्वीट किया जिसमें 'शोले' के 35वें हफ्ते की मुंबई के मिनर्वा सिनेमा और एडवांस बुकिंग की दो फोटो है. इस फोटो को धर्मेंद्र (Dharmendra) के एक फैन मोहित भारद्वाज ने रिट्वीट करते हुए लिखा, 'कट आउट देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि भीड़ को सिनेमाघरों तक खींचने की ज्यादा कूव्वत कौन रखता है...'

Sholay 35th week in fully glory at Minerva Mumbai!



2nd pic : Advance booking for Sholay which opened a week before its release @luvsalimkhan@SrBachchan@rgsippy@yakuzazoomin@BeingSalmanKhan@aapkadharam@NavedJafri_BOOpic.twitter.com/J4w4bRigPZ