बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी ने शेयर की शायरी, 'एक आम हिंदुस्तानी को मुसलमान कर दिया...'

बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi ) सोशल मीडिया पर अकसर अपनी बेबाक राय रखते हैं और समसामयिक मसलों पर अपना नजरिया भी पेश करते हैं. जावेद जाफरी का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब पढ़ा जा रहा है. इस ट्वीट में जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi ) ने कौसर मुनीर की कुछ पंक्तियो को शेयर किया है जिनका इशारा कुछ-कुछ नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill 2019) की ओर लग रहा है, जिसे लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया जा चुका है.

बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi) ने अपने ट्वीट में शोक जताया है और कौसर मुनीर की पंक्तियां शेयर की है, 'इस्लामी नाम, नमाजी बाप, खुदा का ताब, जो कर न सका...एक कागज के पुरजे ने वो काम कर दिया, एक आम हिंदुस्तानी को मुसलमान कर दिया.' इस तरह इन पंक्तियों के जरिये जावेद जाफरी ने काफी गहरी बात कही है.

Isn't the CAB driver supposed to go where the passengers want and not where he wants ?? #justasking