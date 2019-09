इस एक्टर ने बॉलीवुड को बताई सबसे खतरनाक जगह, कहा - यह किसी को भी नहीं छोड़ता

बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. आए दिन अपने ट्वीट से समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय पेश करने के साथ ही वह बॉलीवुड फिल्मों का रिव्यू भी करते हैं. लेकिन हाल ही में कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड को सबसे खतरनाक जगह बताई है. बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर किया गया कमाल आर खान (Kamaal R Khan) का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है. साथ ही लोग इस पर जमकर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

Bollywood is so dangerous place That it doesn't spare anyone. That was a time when people were considering #AmishaPatel a top actress. And today she doesn't have choice except entering 3rd class of Lukkha people show #BigBoss13! My all sympathy with her.