प्रकाश राज की कर्नाटक के वोटरों से अपील, बोले- जनादेश बेचने वालों को सबक सिखाने का मौका...

बॉलीवुड और साउथ के सुपरस्टार प्रकाश राज (Prakash Raj) सोशल मीडिया पर अपनी बेबाकी के लिए खास पहचान रखते हैं, और सभी समसामयिक मसलों पर अपनी राय भी रखते हैं. कर्नाटक में विधानसभा सीटों के लिए होने जा रहे उप-चुनाव को लेकर प्रकाश राज ने ट्वीट किया है और उन्होंने उन नेताओं को सबक सिखाने की बात कही है जिन्होंने जनादेश को बेचा है. इस तरह एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) का यह ट्वीट खूब पढ़ा जा रहा है, और उनका यह ट्वीट उनके तेवरों के ही मुताबिक है. कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों के लिए 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं, और सबकी निगाहें इन्हीं उपचुनाव पर टिकी हुई हैं.

KARNATAKA BY ELECTIONS..Dear CITIZENS...now you have the POWER to teach those who sold your mandate ..ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ ಇವರನ್ನು ಅನರ್ಹರೆಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ...ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ...ಜನುಮ ಜನುಮಕು ಮರೆಯಲಾಗದ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿ..ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಛಡಿಯೇಟಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿ...#JustAskingpic.twitter.com/QdU06KLYQR