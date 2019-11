अयोध्या में गायों के लिए 'स्पेशल विंटर कोट' पर प्रकाश राज का Tweet, बोले- बेघर इंसानों का क्या...

अयोध्या (Ayodhya) में गायों को नगर निगम ठंड से बचाने के लिए कोट पहनाने की तैयारी में है. निगम ने साधु-संतों और अन्य लोगों से विचार-विमर्श बाद गायों को ठंड से बचाने की दिशा में यह निर्णय लिया है. इसे लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग रिएक्शन आ रहे हैं, और अब साउथ के सुपरस्टार प्रकाश राज (Prakash Raj) ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है. सोशल मीडिया पर अपनी बात को मजबूती से रखने वाले प्रकाश राज (Prakash Raj) ने इस फैसले को लेकर सवालिया निशाना लगाया है और पूछा है कि बेघर इंसानों, स्कूलों और नौकरियों का क्या.

what about human beings without homes..schools..jobs.. #JustAsking .....https://t.co/ATtfoQLdor