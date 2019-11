एक्टर प्रकाश राज ने महाराष्ट्र के राजनैतिक ड्रामे पर किया Tweet, बोले- नाच न जाने आंगन टेढ़ा...

महाराष्ट्र का राजनैतिक ड्रामा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप-मुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar ) के इस्तीफे के बाद खत्म हो गया है. आज सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र फडणवीस (Devendra Phadnavis) को 27 नवंबर शाम पांच बजे तक विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने का समय दिया था. लेकिन उससे पहले ही अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया है. महाराष्ट्र के इस घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर जोरदार रिएक्शन आ रहे हैं, और कई तरह के मीम्स भी बन रहे हैं. लेकिन बॉलीवुड और साउथ के जाने-माने एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) ने एक बार फिर महाराष्ट्र को लेकर बहुत ही बेबाकी के साथ ट्वीट किया है, और उनका यह ट्वीट खूब पढ़ा भी जा रहा है.

#MahaShame ..eventually DANCERS who can't dance QUIT ..BLAMING the floor .. ಮಹಾ ನಾಟಕ ... ಕೊನೇಗೂ...ಕುಣಿಯೋಕ್ ಆಗದವರು ನೆಲ ಡೊಂಕೆಂದರು.. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವೆ .... #JustAsking

अजित पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद से दिया इस्तीफा, Twitter पर Memes का तूफान

प्रकाश राज (Prakash Raj) ने महाराष्ट्र के हर वक्त बदलते राजनैतिक घटनाक्रम पर ट्वीट में लिखाः '#MahaShame अकसर जिन डांसरों को नाचना नही आता, उनके लिए फ्लोर में ही दिक्कत होती है (यानी नाच न जाने, आंगन टेढ़ा).' इस तरह प्रकाश राज ने महाराष्ट्र के पूरे घटनाक्रम को अपने इस एक ट्वीट के जरिये बयान किया है. वैसे भी प्रकाश राज महाराष्ट्र के मसले पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं.

THE GREAT INDIAN LAUNDRY SERVICE ....any SHAME left #JustAsking .... 9 Irrigation Scam Cases Closed; "Not Linked To Ajit Pawar," Says Official https://t.co/UcsN1Gm6m3