Dil Bechara Movie Review: हंसाते-रूलाते जिंदगी का पाठ पढ़ा गए सुशांत सिंह राजपूत, जरूर देखें 'द‍िल बेचारा'

“I am a fighter and i have faught well.” अगर दुआएँ ज़िंदगी बनाती हैं तो जितनी तुमने कमायीं हैं सुशांत, सात जन्मों में कोई नहीं कमा सकता । #dilbechara is a #MASTERPEICE #SushanthSinghRajput #ssr @CastingChhabra @DisneyPlusHS pic.twitter.com/mSlV134T7U

सुशांत स‍िंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की फिल्म 'द‍िल बेचारा' (Dil Bechara) को देखने के बाद रवि दुबे (Ravi Dubey) ने ट्वीट किया: "मैं एक फाइटर हूं और मैंने काफी अच्छी तरह फाइट किया. अगर दुआएं जिंदगी बनाती हैं तो जितनी तुमने कमायीं हैं सुशांत, सात जन्मों में कोई नहीं कमा सकता." रवि दुबे ने इस तरह फिल्म को देख अपना रिएक्शन दिया है. बॉलीवुड से भी सारा अली खान और जेनेलिया डिसूजा जैसे सितारों ने उनकी फिल्म पर रिएक्शन दिया है.

नोरा फतेही ने इस गाने की धुन पर किया धमाकेदार बेली डांस, Video हुआ वायरल

#SushanthSinghRajput on screen and I can't help but whistle#DilBecharapic.twitter.com/PrGGaBB7Oe