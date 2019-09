गणपति विसर्जन की ऐसी फोटो देख आपा खो बैठे यह बॉलीवुड एक्टर, बोले- भगवान का अपमान करना बंद करो...

गणपति विसर्जन (Ganpati Visarjan 2019) पर घर में विराजे गणपति बप्पा की प्रतिमा को नदी, तालाब या फिर पानी में विसर्जित किया जाता है. बप्पा की 10 दिन तक सेवा करने के बाद ही धूम-धाम से उनकी विदाई की जाती है. लेकिन हाल ही में बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख (Ritesh Deshmukh) ने गणपति विसर्जन (Ganpati Visarjan) की एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें भगवान गणेश की प्रतिमा या तो गंदे पानी में विसर्जित हुई या फिर खंडित हुई दिखाई दे रही हैं. इस फोटो को पोस्ट करते हुए रितेश देशमुख (Ritesh Deshmukh) ने ट्विटर पर अपना गुस्सा जताया है. रितेश देशमुख (Ritesh Deshmukh) का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Is this a good bye our most loved Bappa deserves? Let's #Stop✋???? disrespecting our God & our Planet - let's work towards -a sustainable eco friendly Ganesh Festival. #PlanetFirst@curry_nation@pritijnairpic.twitter.com/PJJTmMViIH