जनता कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर उतरा लोगों का हुजूम, बॉलीवुड एक्टर बोले- चलो अच्छा है कोरोना भारत से चला गया...

'कोरोनावायरस (Coronavirus)' से लड़ने के लिए 22 मार्च को पीएम मोदी ने 'जनता कर्फ्यू (Janta Curfew)' का आवाहन किया था. लेकिन कुछ लोगों ने पांच बजते ही सड़क पर आकर जश्न मनाना शुरू कर दिया, और इसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) ने भी अपने ट्विटर हैंडल से रिट्वीट किया है. इस वीडियो में लोग सड़क पर थालियां पीटते और डांस करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में जहां महिलाएं गरबा करते हुए थालियां बजा रही हैं, तो वहीं पुरुष ढोल बजा रहे हैं. इस वीडियो को एक्टर अनूप सोनी (Annup Sonii) ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था.

चलो अच्छा हुआ Corona left India... they have a reason to celebrate. After seeing this even the virus will think “what if I get affected by their intelligence levels?” Better to leave this country. I mean... do these people have their brains in place ? ???? https://t.co/7fvjl1eshX