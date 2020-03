वरुण धवन के जिम से निकलते ही फोटोग्राफर खींचने लगे फोटो, तभी एक्टर ने उठा लिया गोद में और फिर...देखें Video

#Repost @voompla • • • • • • OMG... too much fun! Lil did that pap know ki VD gym se nikalte hi kya karega FOLLOW @voompla INQUIRIES @ppbakshi . #voompla #bollywood #varundhawan #bollywoodstyle #bollywoodfashion #mumbaidiaries #delhidiaries #indianactress #bollywoodactress #bollywoodactresses

A post shared by Varun Dhawan Fans Site (@varundvnfs) on Mar 4, 2020 at 7:20pm PST