इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने हिंदी भाषा को लेकर किया ट्वीट, बोलीं- 'हिंदी' भारत की राष्ट्रभाषा नहीं...

गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने 'हिंदी दिवस' के मौके पर एक राष्ट्र एक भाषा का फॉर्मूला दिया था, और उनके ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर खूब रिएक्शन भी आए थे. अब बांग्ला फिल्मों से बॉलीवुड में दस्तक देने वाली एक्ट्रेस बिदिता बाग (Bidita Bag) ने हिंदी भाषा (Hindi Language) को लेकर ट्वीट किए हैं, और उनके ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहे हैं. बिदिता बाग (Bidita Bag) ने ट्वीट में लिखा है कि हिंदी 'राजभाषा' है 'राष्ट्रभाषा' नहीं. बिदिता बाग ने लगातार कई ट्वीट किए हैं. बिदिता बाग (Bidita Bag) नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ 'बाबूमोशाय बंदूकबाज' फिल्म में नजर आई थीं, और उनकी एक्टिंग को काफी पसंद भी किया गया था.

IIFA Awards 2019: बेस्ट एक्ट्रेस Alia Bhatt तो Ranveer Singh को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड- देखें Winners List

एक्ट्रेस बिदिता बाग (Bidita Bag) ने अपने ट्वीट में बताया था कि उन्होंने किस तरह बहुत ही मेहनत के साथ हिंदी सीखी है और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर हम हिंदी बोलेंगे तो हम लोग हिंदी का सत्यानाश ही कर देंगे.

एक्ट्रेस बिदिता बाग (Bidita Bag) का इसके बाद एक और ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने लिखाः 'हिंदी अकेला राष्ट्रभाषा नहीं है. भारत की 22 आधिकारिक भाषाए हैंः असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिधि, तमिल, तेलुगू और उर्दू. ये सीख लीजिये.'

What does the constitution say about the role and status of Hindi language? Contrary to the major misconception, Hindi is not “National” language of India but is an “Official” language. No language in India is conferred with the status of being a national language.