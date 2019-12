बॉलीवुड एक्ट्रेस को देश के माहौल पर आया गुस्सा, बोलीं- हम सबको शर्म से अपना सिर...

पूरे देश में इस समय नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर माहौल काफी गर्माया हुआ है. बीते दिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) के छात्रों पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने कार्रवाई की, जिसे लेकर देश के कई जाने-माने विश्वविद्यालय के छात्र जामिया मिल्लिया इस्लामिया के समर्थन में उतर आए हैं. देश में बने इस हालात को देखते हुए बॉलीवुड कलाकार भी लगातार ट्वीट कर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. कई बॉलीवुड कलाकारों ने बीते दिन छात्रों के साथ पुलिस द्वारा की गई बर्बरता पर भी आपत्ति जताई. हाल ही में इस मुद्दे पर बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस दीया मिर्जा (Dia Mirza) ने भी ट्वीट किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हम सबको अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए.

What is happening in our country should make us all hang our heads in shame. Shame. Now is the time to come together and act as one nation, one people, one country. NOW.