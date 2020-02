बॉलीवुड एक्ट्रेस का दिल्ली हिंसा पर फूटा गुस्सा, बोलीं- जिस धर्म का पालन करते हैं...

उत्तर-पूर्वी दिल्ली (North East Delhi) में हिंसा को लेकर बॉलीवुड कलाकार लगातार ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. दिल्ली के मौजूदा हालात को लेकर हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या दत्ता (Divya Dutta) ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लोगों से सवाल किया कि क्या हम जिस धर्म का पालन करते हैं वह इंसानियत से ज्यादा है. दिव्या दत्ता का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई इस हिंसा में मृतकों की संख्या अब तक 32 हो चुकी है, इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए हैं.

आसिम रियाज के नए सफर की हुई शुरुआत, सलमान कान की एक्ट्रेस के साथ म्यूजिक वीडियो में आएंगे नजर

Is the religion you follow more imp than humanity?? Really?? #DelhiRiots2020 . Sad n shocking. We grew up on saare jahan se acha hindusitan hamara.. kya ho raha hai yaar!! What's worth all this???