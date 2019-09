इस बॉलीवुड एक्ट्रेस को खाने को मिली ऐसी चीज, खुशी में करने लगीं Belly Dance, देखें वीडियो

बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज (Ileana D'Cruz) यूं तो अपनी दिलकश अदाओं से दर्शकों का दिल जीत लेती हैं. लेकिन हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक्ट्रेस बैली डांसिंग (Belly Dance Video) करती नजर आ रही हैं. इलियाना ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया है. इस वीडियो में इलियाना डिक्रूज ने ब्लैक कलर का आउटफिट पहना है. फैन्स इलियाना डिक्रूज के इस वीडियो पर खूब कमेंट कर रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने अपने मनपसंद खाने को लेकर अपनी खुशी जाहिर की.

Prem Chopra एक्टर बनने से पहले करते थे ये काम, बर्थडे पर जानिए उनकी जिंदगी से जुड़े किस्से

इलियाना डिक्रूज (Ileana D'Cruz) ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, 'मेरा मूड, जब मुझे कहा जाता है कि आज मैं कार्बोहाइट्रेडिट खा सकती हूं.' इलियाना के इस वीडियो पर फैन्स खूब कमेंट कर रहे हैं और उनकी डांसिंग स्किल्स की तारीफ भी कर रहे हैं. वहीं हाल ही में इलियाना डिक्रूज (Ileana D'Cruz) डिक्रूज ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने अपनी रात को नींद में चलने की बीमारी के बारे में बताया था. एक्ट्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा था, 'मैं अब इस बात को पूरी तरह से मान चुकी हूं कि मैं नींद में चलती हूं..शायद ऐसा ही है क्योंकि सुबह उठने पर जब रहस्यमयी ढंग से मेरे पैरों में सूजन या घाव देखने को मिलते हैं तो इसे समझने का और कोई तरीका नहीं बचता.'

अक्षय कुमार ने Howdy Modi में उमड़ी भीड़ को देख किया Tweet, बोले- हम महासागर हैं...

I'm almost entirely convinced that I sleep walk.....

Almost.

Maybe.

Probably.

-

There's no other way to explain how I wake up with mysterious bumps and bruises on my legs ????????‍♀️