डॉक्टर का शव ले जा रही एंबुलेंस पर हुआ पथराव तो भड़कीं एक्ट्रेस, बोलीं- हमें खुद पर शर्म आनी चाहिए...

तमिलनाडु (Tamil Nadu) की राजधानी चेन्नई में एक डॉक्टर के शव को ले जा रही एंबुलेंस पर भीड़ ने हमला कर दिया. इस मामले को लेकर मशहूर एक्ट्रेस खुशबू सुंदर (Khushbu Sundar) भड़की नजर आ रही हैं. उन्होंने इस तमिलनाडु की इस घटना को लेकर ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में खुशबू सुंदर ने कहा कि हमें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए कि हम सब ऐसे समाज में रहते हैं. बता दें कि 55 वर्षीय डॉक्टर साइमन हरक्यूलिस का बीते रविवार निधन हो गया था. वे अपने मरीजों के इलाज के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे.

What are we making of ourselves? A man who gave up his life to save many of our fellow beings,was denied a respectful farewell by a bunch of illiterates or goons or hooligans,call whatever you want to..We must be ashamed of ourselves that we still live in this kind of society.