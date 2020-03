केंद्रीय मंत्री ने किया 'रामायण' के पुन: प्रसारण का फैसला तो एक्ट्रेस बोलीं- इससे गरीबों को राहत मिलेगी...

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javdekar) ने लोगों की मांग को देखते हुए डीडी नेशनल पर 'रामायण' (Ramayan) का प्रसारण फिर से शुरू करने की जानकारी दी है. केंद्रीय मंत्री की इस बात को लेकर एक्ट्रेस खुशबू सुंदर (Khushbu Sundar) ने ट्वीट किया, जिसने लोगों का खूब ध्यान खींचा. खुशबू सुंदर ने अपने ट्वीट में प्रकाश जावड़ेकर पर तंज कसते हुए कहा कि कितना अच्छा विचार है. इससे मिडल क्लास और गरीबों को राहत मिलेगी. प्रकाश जावड़ेकर के जवाब के तौर पर आया खुशबू सुंदर का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोगों ने इसपर खूब कमें भी किया है.

Oh how thoughtful. Such a relief to the poor n middle class. All their problems are solved now. https://t.co/tQYs79fdg0