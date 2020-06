एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा को मिली रेप की धमकी, सवाल-जवाब सेशन के दौरान कहा था- जूनियर एनटीआर को नहीं जानती...

एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा (Meera Chopra) ने ट्रोलर्स के ट्वीट का स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया और साथ ही जूनियर एनटीआर का ध्यान भी इसकी ओर खिंचा. उन्होंने एक्टर को टैग करते हुए लिखा, "मुझे नहीं पता था कि मुझे बिच या पोर्नस्टार कहा जाएगा, बस केवल इस बात पर की मैं आपसे ज्यादा महेश बाबू (Mahesh Babu) को पसंद करती हूं और आपके फैन्स मेरे माता-पिता के लिए ऐसी बाते बोल रहे हैं. क्या आप ऐसी फैन फॉलोइंग होने से खुद को कामयाब समझते हैं? मैं उम्मीद करती हूं कि आप मेरा ट्वीट नजरअंदाज नहीं करेंगे."

Well i didnt know not being somebodys fan was a crime.. i want to say this loud to all the girls that if you are not a fan of @tarak9999 , u could be raped, murdered, gangraped, ur parents could be killed as tweeted by his fans. They r totally spoiling the name of their idol.