पूजा बेदी का देश के मौजूदा हालात देख फूटा गुस्सा, बोलीं- भूल जाओ अच्छे दिन, भारत की ऐसी छवि...

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है. पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ-साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मुंबई और दक्षिण भारत में भी नागरिकता संशोधन कानून का पुरजोर विरोध हो रहा है. प्रदर्शन के कारण दिल्ली-एनसीआर (Delhi/NCR) और उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सभी जिलों में धारा 144 (Section 144) लगा दी गई है, साथ ही किसी को भी प्रदर्शन या रैली की अनुमति नहीं दी गई है. प्रशासन के इस कदम को लेकर चारों तरफ से रिएक्शन आने जारी हैं. हाल ही में इस मुद्दे पर बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने भी ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में पूजा बेदी ने कहा कि अच्छे दिन भूल जाओ.

First the clamp down & unrest & house arrests in #Kashmir Now #Section144 imposed in delhi /NCR... Students beaten 4 peaceful protests #JamiaProtest

Forget #achheDin I dont think #India has ever taken such a beating Emotionally, Financially, Physically & its global image as well