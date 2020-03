पीएम मोदी की 'जनता कर्फ्यू' की अपील पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने किया ट्वीट, पूछ लिया यह सवाल

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 19 मार्च की रात आठ बजे कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर देश को संबोधित किया था. पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से 22 मार्च को 'जनता कर्फ्यू (Janta Curfew)' की अपील की है, जिसके तहत सुबह 7 से रात 9 बजे तक लोग घरों में रहेंगे. इस तरह सेल्फ आइसोलेशन के जरिये कोरोनावायरस से लड़ने की तैयारी है. बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी ने भी पीएम मोदी (PM Modi) की अपील पर ट्वीट किया है. हालांकि पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने उनके इस भाषण और नजरिये की तारीफ की है, लेकिन इसके साथ ही एक सवाल भी पूछ डाला है.

Dearest @PMOIndia Thank you 4 your wonderful address 2 nation on measures being taken to combat the #CoronavirusOutbreakindia but dont you think events like this in Andhra that happened JUST COUPLE days ago & the upcoming Ram festival for lakhs 0f devotees Is in direct contrast? pic.twitter.com/Ic5n46ZqZA