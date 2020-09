ट्रंप के Nobel Peace Prize के लिए नॉमिनेट होने पर ऋचा चड्ढा ने शेयर किया Video, फैन्स बोले- मैडम यह 2020 है...

ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) के इस ट्वीट पर अब तक 207 लाइक्स और 20 कमेंट आ चुके हैं. बताते चलें कि नॉर्वे के सांसद ने ट्रंप को इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता कराने के लिए नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है. ट्रंप की मध्‍यस्‍थता के बाद ही इजरायल और यूएई ने शांति समझौते पर हस्‍ताक्षर किया था और 72 साल बाद दोनों के बीच टकराव खत्म हुआ था. आपको बता दें कि ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और वह आए दिन हर मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने सुशांत के मामले में रिया का समर्थन करते हुए ट्वीट किया था.

Roses are red

Violets are blue

If you are getting triggered by this post

Then the problem is you! pic.twitter.com/6u6vU5TXIH