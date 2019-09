कश्मीर को लेकर इस एक्ट्रेस ने किया ट्वीट, बोलीं- वहां भी इंसान रहते हैं...

कश्मीर (Kashmir) में आर्टिकल 370 (Artcile 370) को हटाए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है और तब से ही घाटी में कर्फ्यू भी जारी है. बॉलीवुड (Bollywood) सितारों का कश्मीर के हालात को लेकर ट्विटर पर रिएक्शन आने जारी हैं. बॉलीवुड डायेरक्टर ओनिर (Onir) लगातार कश्मीर पर ट्वीट कर रहे हैं. ओनिर कश्मीर (Kashmir) के हालात को लेकर रोजाना एक ट्वीट करते हैं. अब बॉलीवुड एक्ट्रेस और टीवी होस्ट श्रुति सेठ (Shruti Seth ) ने भी ट्वीट किया है और उनका यह ट्वीट खूब वायरल भी हो रहा है.

An entire valley has been on lockdown for a month. There are humans living there who have been cut off from the rest of the world. Humans we claim to have brought closer to us now. And yet we've all forgotten about them and gone about our lives.

So easily we forget.