पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के स्वास्थ्य पर एक्ट्रेस ने किया ट्वीट, बोलीं- आप हमारे लिए लड़िये और...

#ManmohanSingh Sir - fight for your good health - fight for us! - for India! - fight in your gentle way. Sending you our prayers and powerful vibes to heal you...

एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल (Simi Garewal) ने अपने ट्वीट में मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) के जल्दी ठीक होने की दुआ करते हुए लिखा, "मनमोहन सर, अच्छे स्वास्थ्य के लिए लड़िये, हमारे लिए लड़िये और भारत के लिए भी अच्छे से लड़िये. आपके जल्द से जल्द ठीक होने के लिए ढेर सारी दुआएं कर रहे हैं." सिमी ग्रेवाल के अलावा प्रीतिश नंदी ने भी मनमोहन सिंह के स्वास्थ्य की चिंता जताते हुए ट्वीट किया. उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि वह यूपीए 2 के दौरान कई बार पूर्व प्रधानमंत्री की आलोचना कर चुके हैं. लेकिन आज जब वह हॉस्पिटल में हैं तो वह उनके जल्दी ठीक होने की दुआ भी कर रहे हैं.

I have criticised Dr Manmohan Singh severely during UPA2 when everything was going wrong. Today, when he is in hospital, I pray for his quick recovery. He is a good man and a fine economist whose opinion the world respects. We need him back on his feet in these difficult times.