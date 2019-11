बॉलीवुड एक्ट्रेस ने मौजूदा राजनैतिक हालात पर कसा तंज, बोलीं- मुझे भी MLA होना चाहिए था...

महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर अब भी घमासान मचा हुआ है, और ट्विटर पर इसे लेकर रिएक्शन आने जारी हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस और मशहूर टॉक शो होस्ट सिमी ग्रेवाल (Simi Garewal) ने भी मौजूदा राजनैतिक हालात को लेकर ट्वीट किया है, और उन्होंने राजनीति को लेकर तंज भी कसा है. 'कर्ज', 'मेरा नाम जोकर', 'दो बदन' और 'साथी' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं सिमी ग्रेवाल ने विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर ट्वीट किया है. सिमी ग्रेवाल (Simi Garewal) ने लिखा है कि उन्होंने इन पूरे राजनैतिक हालात से यही सीखा है कि उन्हें भी विधायक होना चाहिए था. सिमी ग्रेवाल का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब पढ़ा जा रहा है.

What have I learned from recent Indian politics?...

I should have been an MLA!!!!..Showered with hundreds of crores..acres of land..villas. It's a dream life..