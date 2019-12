Jamia की स्टूडेंट का वीडियो शेयर कर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने किया ट्वीट, बोलीं- यह शुरुआत है या अंत...

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) के छात्रों के प्रदर्शन और दिल्ली पुलिस द्वारा उनपर कार्रवाई करने को लेकर देशभर से विरोध की आवाजें उठ रही हैं. दिल्ली और देश के दूसरे राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है. अब जामिया में छात्रों के साथ पुलिस के द्वारा किए गए इस बर्बरतापूर्ण व्यवहार पर अब बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Tapsee Pannu Twitter) का रिएक्शन आया है. तापसी पन्नू ने इस ट्वीट के साथ सवाल भी उठाया है.

Wonder if this is a start or the end. Whatever it is, this is surely writing new rules of the land and those who don't fit in can very well see the consequences.

This video breaks heart n hopes all together. Irreversible damage,and I'm not talking about just the life n property https://t.co/QGaZYpDCR6