उर्वशी रौतेला ने इस अंदाज में हार्दिक पंड्या को कहा हैप्पी बर्थडे, Tweet हुआ वायरल

क्रिकेट स्टार हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) का आज जन्मदिन है, और बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) ने उनको ट्विटर के जरिये बर्थडे विश भी किया है. उर्वशी रौतेला का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब पढ़ा जा रहा है. बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का हाल ही में म्यूजिक वीडियो 'बिजली की तार (Bijli Ki Taar)' रिलीज हुआ था, जिसने यूट्यूब (YouTube) पर धूम मचा रखी है. उर्वशी रौतेला के इस सॉन्ग को टोनी कक्कड़ ने गाया है, और इस सॉन्ग को लगभग पौने चार करोड़ बार देखा जा चुका है. लेकिन हाल ही में उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) के ट्वीट ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी हैं.

@hardikpandya7 happiest birthday!! May god bless you the most