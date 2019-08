स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने पर ट्रोल हुए थे अदनान सामी, अब दिया यह करारा जवाब

बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी (Adnan Sami) इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं. आए दिन अपनी फोटो और वीडियो शेयर करने वाले अदनान सामी (Adnan Sami) कई बार सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो जाते हैं. ऐसा ही एक वाकया अदनान सामी (Adnan Sami) के साथ हाल ही में हुआ है. दरअसल, अदनान सामी ने स्वतंत्रता दिवस पर सबको बधाई दी थी, इस पर कुछ ट्विटर यूजर ने उन्हें ट्रोल करते हुए उनसे उनके पिता की जन्मभूमि पर सवाल कर लिया. हालांकि, अदनान सामी ने इस बात का करारा जवाब देते हुए यूजर्स का मूंह बंद करवा दिया. इसके अलावा लोगों ने उनसे कश्मीर मुद्दे पर भी अपनी राय पेश करने की मांग की, जिसका जवाब अदनान सामी ने काफी शानदार तरीके से दिया.

Mission Mangal Box Office Collection Day 1: अक्षय कुमार की फिल्म ने की धुआंधार ओपनिंग, कमाए इतने करोड़ रुपए

My father was born in 1942 in India & died in 2009 in India!!! Next! https://t.co/M11nbQonWh

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अदनान सामी (Adnan Sami) ने ट्विटर के जरिए सबको इस दिन की शुभकामानएं दी थीं. उनकी इस पोस्ट को देखने के बाद एक यूजर ने उनसे सवाल किया कि उनके पिता कहां जन्मे थे और किस देश में उनका निधन हुआ था. इस बात का बेबाकी से जवाब देते हुए अदनान सामी ने लिखा, "मेरे पिता 1942 में भारत में ही जन्मे थे और 2009 में उनका निधन भी भारत में ही हुआ था. कोई अगला सवाल."

Batla House Box Office Collection Day 1: जॉन अब्राहम की फिल्म ने पहले ही दिन मचाया तूफान, कमाए इतने करोड़

इस ट्वीट के अलावा अदनान सामी (Adnan Sami) से लोगों ने कश्मीर मुद्दे पर भी अपनी राय पेश करने की मांग की. उनका जवाब देते हुए अदनान सामी ने ट्वीट किया, "कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है. इसलिए उन चीजों में अपनी नाक मत घुसाओ, जिनसे आपका कोई लेना-देना ही नहीं है."

Mission Mangal Review: दर्शकों को खूब लुभा रही है अक्षय की फिल्म, फैन बोले- करेगी 200 करोड़ का आंकड़ा पार

Sure...Kashmir is an integral part of India. Don't poke your nose in things that do NOT belong to you! https://t.co/SPoTZPElka