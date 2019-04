विद्या बालन की फिल्म 'कहानी' की राइटर का राहुल गांधी पर तंज, कहा- मोदी और बीजेपी को हराना चाहते हैं लेकिन...

बॉलीवुड की हस्तियां लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) पर जमकर अपनी राय दे रही हैं और Twitter पर जमकर ट्वीट कर रही हैं. विद्या बालन (Vidya Balan) की सुपरहिट फिल्म 'कहानी' की राइटर और उपन्यासकार अद्वैता काला (Advaita Kala) ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को निशाना बनाते हुए ट्वीट किया है. अद्वैता काला ने राहुल गांधी के केरल के वायनाड़ से चुनाव लड़ने के फैसले पर सवालिया निशान लगाया है. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने 4 अप्रैल को वायनाड़ (Wayanad) संसदीय सीट से नामांकन भरा है और इसी बात को लेकर अद्वैता काला (Advaita Kala) ने कहा है कि अगर राहुल गांधी बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं तो ऐसी सीट से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं जहां से बीजेपी मैदान में ही नहीं है.

Rahul Gandhi travels the entire country and says one must beat Modi and the BJP and then chooses a constituency where the BJP isn't contesting? #Wayanad

राहुल गांधी की रैली देखकर बॉलीवुड एक्टर ने किया Tweet,बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त होना पक्का

बॉलीवुड राइटर अद्वैता काला (Advaita Kala) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को निशाना बनाते हुए ट्वीट (Tweet) किया हैः राहुल गांधी पूरे देश का दौरा कर रहे हैं और कहते हैं कि हमें मोदी और बीजेपी को हराना है, फिर ऐसे संसदीय क्षेत्र का चुनाव कर लेते हैं जहां से बीजेपी चुनाव मैदान में है ही नहीं? इस तरह अद्वैता काला ने राहुल गांधी के केरल के वायनाड़ से चुनाव लड़ने पर सवाल उठाया है.

Rahul Gandhi filing his nomination in Wayanad. Smriti Irani campaigning in Amethi drawing local opposition netas into the BJP. The schedule for the day. Who would have thought a few years ago that the Gandhi bastion would be breached like this. @RahulGandhi@smritiirani