'War' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, तो ऋतिक रोशन ने दे डाला ये चैलेंज

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की फिल्म 'वॉर (War)' ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाया हुआ है. इस फिल्म ने अब तक 208 करोड़ रुपये की धांसू कमाई कर ली है. फिल्म में ऋतिक और टाइगर के एक्शन सीक्वेंस दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. हाल ही में, ऋतिक रोशन ने फिल्म 'वॉर' के एक सीन का वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए एक्टर फिल्म में अपने किरदार 'कबीर' को डीकोड कर रहे हैं. ऋतिक रोशन ने ट्वीट करते हुए कहा, 'आप उसे धूल में मिलाने की कोशिश करते रहेंगे लेकिन फिर भी वह अपने सिंहासन पर विराजमान है.'

Viral Video: पटियाला सूट पहन इस लड़की ने TikTok पर यूं मचाया धमाल, देखें ऐसे ही 5 धमाकेदार पंजाबी वीडियो

You'll keep beating him down

N yet there he sits, on his throne.

He owns this space

This is his party

And you were actually invited.

Now beat him again . Go on

I dare you .

.

K.A.B.I.R #DecodingKabirpic.twitter.com/AZuABX1EtY