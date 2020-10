अमिताभ बच्चन के बर्थडे पर अजय देवगन ने शेयर की थ्रोबैक फोटो, कहा- प्यारे अमितजी...

तापसी पन्नू ने विश करते हुए लिखा आप रॉकस्टार हैं. वहीं गुलाबो सिताबो में अमिताभ के को-स्टार रहे आयुष्मान खुराना ने लिखा- जन्मदिन की हार्दिक बधाई अमित जी... बचपन से ही एक सपना था कि आपके साथ काम करूर और यह सपना मेरा पूरा हुआ. जब मैंने आपके साथ गुलाबो सिताबो फिल्म की. यह फिल्म करने के बाद ऐसा लगा मेरा जीवन धन्य हो गया. आपने जितना इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए किया है वह अतुल्य है और इसके लिए हम सब आपके आभारी रहेंगे. बॉलीवुड के मशहूर डॉयरेक्टर मधुर भंडारकर, एक्टर रितेश देशमुख और एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने भी अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की मुबारकबाद दी है. वहीं बॉलीवुड के अलावा साउथ स्टार्स जैसे महेश बाबू, आर माधवन, सुपरस्टार चिरंजीवी सहित दूसरे स्टार ने भी अमिताभ को ढेरों शुभकामनाएं दी है.

