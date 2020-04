डॉक्टरों के साथ बुरा बर्ताव करने पर भड़के अजय देवगन, Tweet कर बोले- ऐसे असंवेदनशील लोग...

कोरोनावायरस (Coronavirus) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए डॉक्टर लगातार मेहनत कर रहे हैं. अपनी जान की परवाह किए बिना दिन-रात डॉक्टर और नर्स मिलकर वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे हैं. हालांकि, बदले में उनके साथ कुछ लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें पड़ोसी डॉक्टरों के गाली-गलौच कर रहे हैं और साथ ही बुरा बर्ताव भी कर रहे हैं. अब इस पर बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) का रिएक्शन आया है. अजय देवगन (Ajay Devgn Twitter) ने एक ट्वीट किया है, जिसमें वह काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं.

DISGUSTED & ANGRY to read reports of “educated” persons attacking doctors in their neighbourhood on baseless assumptions. Such insensitive people are the worst criminals#StaySafeStayHome#IndiaFightsCorona