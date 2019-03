अजय देवगन बनेंगे स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक, 300 महिलाओं की मदद से पाकिस्तानी सेना को दी थी टक्कर

अजय देवगन (Ajay Devgn) इतिहास के एक महान पन्ने को परदे पर उतारने जा रहे हैं. अजय देवगन अपनी अगली फिल्म 'भुजः द प्राइड ऑफ इंडिया (Bhuj: The Pride of India)' में स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक (Squadron Leader Vijay Karnik) का किरदार निभा रहे हैं. विजय कार्णिक 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध (1971 India-Pak War) के दौरान भुज एयरपोर्ट के इनचार्ज थे. ये विजय कार्णिक और उनकी टीम तथा भुज की स्थानीय 300 महिलाओं की वजह से भारतीय वायु सेना की एयरस्ट्रिप की मरम्मत की जा सकी थी और पाकिस्तान को जवाब दिया जा सका. वैसे भी इन दिनों बॉलीवुड में देशभक्ति फिल्मों का दौर है. अजय देवगन (Ajay Devgn) इस शानदार रोल में नजर आएंगे.

