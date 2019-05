अजय देवगन ने तब्बू के साथ शेयर की फोटो, कुछ इस अंदाज में किया मजाक...Photo हुई वायरल

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn)इन दिनों अपनी फिल्म 'दे दे प्यार दे' (De De Pyar De) को लेकर काफी चर्चा में है. हाल ही में रिलीज हुई अजय देवगन (Ajay Devgan) की फिल्म 'दे दे प्यार दे' (De De Pyar De) ने रिलीज होने के बाद अब तक कुल 50.64 करोड़ रुपए की कमाई की है. इससे पहले बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgan) 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) में नजर आए थे. इसके साथ ही अजय देवगन (Ajay Devgan) फिल्मों के सेट पर अपने मजाकिया अंदाज के लिए काफी जाने जाते हैं. हाल ही में उन्होंने (Ajay Devgan) 'दे दे प्यार दे' में अपनी को-एक्ट्रेस तब्बू (Tabu) से मजाक करते हुए उनकी और अपनी फोटो ट्विटर पर शेयर की है. ट्विटर पर शेयर हुई फोटो अजय देवगन (Ajay Devgan) और तब्बू (Tabu) की फिल्म 'विजयपथ' (Vijaypath) की शूटिंग की है.

Still haven't figured if the reason to fall asleep was the puzzle or Tabu ???? pic.twitter.com/WKUA1DkqPY