'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' पर आया अजय देवगन के ऑन-स्क्रीन बेटे का कमेंट, बोले- काजोल आपने तो रुला दिया...

अजय देवगन (Ajay Devgn) की 'तान्हाजीः द अनसंग वॉरियर (Tanhaji: The Unsung Warrior)' रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म ने पांच दिनों में ही 90 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. अजय देवगन की फिल्म को समीक्षकों ने भी खूब सराहा है, लेकिन हाल ही में 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' पर अजय देवगन के ऑनस्क्रीन बेटे वत्सल सेठ (Vatsal Seth) ने ट्वीट किया है, जिसने सबका खूब ध्यान खींचा है. वत्सल सेठ ने अपने ट्वीट में काजोल (Kajol) के किरदार पर भी रिएक्शन दिया है. वत्सल सेठ के इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं, साथ ही लोगों ने भी इसपर जमकर रिएक्शन दिया है. बता दें कि वत्सल सेठ ने टारजन: द वंडर कार में अजय देवगन के बेटे का किरदार निभाया था.

सारा अली खान और इबाहिम अली खान की फोटो हुई वायरल, पूल में यूं चिल करते नजर आए भाई-बहन

#Tanhaji ...from Direction Editing BG Costumes VFX To Art all of them so good... @ajaydevgn such a powerful performance???????? and @itsKajolD aapne rulaa diya ..A must watch! #TanhajiTheUnsungWarriorpic.twitter.com/5aNTEllT8Y