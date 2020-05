सोनू सूद कर रहे प्रवासी श्रमिकों की मदद तो अजय देवगन ने ट्वीट कर यूं दिया रिएक्शन

The sensitive nature of the work that you are doing with sending migrant workers back to their homes safely is exemplary. More strength to you, Sonu @SonuSood #IndiaFightsCorona #StayHomeStaySafe

अजय देवगन (Ajay Devgn) ने सोनू सूद (Sonu Sood) के काम की तारीफ करते हुए ट्वीट किया था, 'आप प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित उनके घर वापस भेजने जैसा संवेदनशाली काम कर रहे हो, वह काबिलेतारीफ है. ईश्वर आपको खूब ताकत बख्शे.'

Thank you so much bhai. Words from you give me more power and encourages me to work harder on reuniting them with their loved onesLove u loads https://t.co/QEHn4BSLPq