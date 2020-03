अजय देवगन ने शेयर किया RRR का मोशन पोस्टर, बोले- जब आग और पानी एक होते हैं...

अजय देवगन (Ajay Devgn), आलिया भट्ट (Alia Bhatt), एन टी रामा राव (NT Rama Rao) और राम चरण (Ram Charan) स्टारर आरआरआर (RRR Motion Poster) का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है, जिसने सोशल मीडिया पर धमाल मचाकर रख दिया है. इस पोस्टर के जरिए फिल्म निर्माता ने आग और पानी की शक्ति को दर्शाने की कोशिश की है. RRR के पोस्टर को खुद अजय देवगन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग इस पोस्टर की जमकर तारीफें भी कर रहे हैं. पोस्टर के रिलीज होते ही फैंस में RRR को लेकर एक्साइटमेंट देखने को मिली.

When the powers of opposing forces like fire and water come together, intense energy is what you'll have!



Here's the #RRRMotionPoster - #RiseRoarRevolthttps://t.co/HsR2mtcPWD@ssrajamouli@tarak9999#RamCharan@aliaa08@RRRMovie@DVVMovies