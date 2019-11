अजय देवगन ने शेयर किया सैफ अली खान का पोस्टर, बोले- गलती की माफी नहीं, सिर्फ सजा मिलती है...

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) जल्द ही फिल्म 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' (Tanhaji: The Unsung Warrior) में साथ नजर आने वाले हैं. वैसे तो दर्शकों को अजय देवगन की इस फिल्म का काफी इंतजार है और खास बात तो यह है कि इसमें सैफ अली खान और अजय देवगन एक-दूसरे के सामने नजर आएंगे. लेकिन हाल ही में अजय देवगन ने अपने ट्विटर एकाउंट से सैफ अली खान की एक फोटो शेयर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि गलती की कोई माफी नहीं मिलती, बल्कि सजा मिलती है. अजय देवगन का सैफ अली खान को लेकर किया गया यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

दरअसल, 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' (Tanhaji: The Unsung Warrior) से जुड़ा सैफ अली खान (Saif Ali Khan) का पोस्टर रिलीज हुआ है, जिसमें एक्टर एक योद्धा के अंदाज में बैठे हुए हैं. इस पोस्टर को शेयर करते हुए ही अजय देवगन (Ajay Devgn) ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, "उदयभान के दरबार में गलती की माफी नहीं, सिर्फ सजा मिलती है." पोस्टर में सैफ अली खान का अंदाज देखने लायक है, इसमें उनके चेहरे पर गुस्सा और हाथ में तलवार बिल्कुल एक योद्धा की तरह लग रही है. सैफ अली खान का यह पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है. इससे पहले अजय देवगन के पोस्टर ने भी खूब धमाल मचाया था, साथ ही बहुत तारीफें भी बटोरी थीं.

MIND that was as sharp as a sword...#TanhajiTheUnsungWarrior, in cinemas 10th January 2020.@itsKajolD#SaifAliKhan@omraut@itsBhushanKumar@ADFFilms@TSeries@TanhajiFilmpic.twitter.com/t23NbaqiYM