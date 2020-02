संजय मिश्रा की फिल्म 'कामयाब' को मिला अजय देवगन का समर्थन तो Video शेयर कर बोले- शाहरुख खान ने...

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'कामयाब' (Kaamyaab) की तैयारी में लगे हुए हैं. संजय मिश्रा की फिल्म 'कामयाब' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शकों से भी खूब प्यार मिला है. संजय मिश्रा ने अपनी फिल्म 'कामयाब' की रिलीज से पहले एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके साथ बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन भी नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में अजय देवगन उनसे कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने तो अपनी जिंदगी में केवल 100 रोल ही निभाए हैं और इन्होंने एक फिल्म में ही 499 रोल निभा लिए. लेकिन 500वां रोल हम साथ में करेंगे.

This is called one big family @iamsrk is presenting, @ajaydevgn is supporting , and thank you audience for loving the #KaamyaabTrailer ???????? Picture अभी बाकी है , looking forward to all your love and support #Kaamyaabpic.twitter.com/7df5YwqhMT