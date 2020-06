Sushant Singh Rajput Suicide: अजय देवगन ने एक्टर के निधन पर किया ट्वीट, बोले- बहुत ही बड़ा नुकसान है...

'एमएस धोनी' और 'छिछोरे' (Chhichhore) जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाले सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी. उनके सुसाइड करने के पीछे का अभी तक कोई भी कारण नहीं पता चल पाया है. सुशांत सिंह राजपूत के इस कदम ने बॉलीवुड से लेकर आम जनता तक हर किसी को हैरान करके रख दिया है. सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हाल ही में अजय देवगन (Ajay Devgn) ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने एक्टर के निधन को दुखद बताया, साथ ही उनके परिवार के लिए संवेदनाएं भी व्यक्त कीं.

The news of Sushant Singh Rajput's death is truly sad. What a tragic loss Deepest condolences to his family & loved ones. May his soul find eternal peace.