इरफान खान के निधन पर अजय देवगन ने किया रिएक्ट, Tweet कर बोले- भारतीय सिनेमा के लिए यह...

बॉलीवुड एक्टर इरफान खान (Irrfan Khan) के निधन पर बॉलीवुड में शोक की लहर डूबी हुई है. लगातार बॉलीवुड सितारे इरफान खान के अचानक हुए इस निधन पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. बीते दिनों उन्हें खराब स्वास्थ्य को लेकर मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था. इरफान खान (Irrfan Khan Twitter) के निधन पर अब बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay devgn) का रिएक्शन आया है. अजय देवगन ने ट्वीट करके एक्टर की निधन पर अपना दुख जाहिर किया है.

Heartbroken to hear about Irrfan's untimely demise. It's an irreparable loss for Indian cinema. Deepest condolences to his wife & sons. RIP Irrfan.