अजय देवगन को सलमान खान ने दी जन्मदिन की बधाई, अनुप जलोटा बोले- आपने साबित कर दिया कि...

बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान (Salman Khan) का आज 54वां जन्मदिन है. अपने जन्मदिन के इस खास मौके पर एक्टर ने परिवार और बॉलीवुड कलाकारों के साथ मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. सलमान खान को उनके जन्मदिन के मौके पर चारों तरफ से खूब सारी बधाइयां मिल रही हैं. यहां तक कि अपने फैंस के दिलों पर राज करने वाले सलमान खान ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड में शामिल हैं. उनके जन्मदिन के इस खास अवसर पर उन्हें बॉलीवुड के 'सिंघम' यानी अजय देवगन ने ट्वीट कर बधाइयां दी हैं. सलमान खान के जन्मदिन पर आया अजय देवगन (Ajay Devgn) का यह ट्वीट खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

अजय देवगन (Ajay Devgn) ने सलमान खान (Salman Khan) को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, "जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो पांडे जी. आपका दिन शानदार रहे." अजय देवगन के साथ-साथ सिंगर और बिग बॉस कंटेस्टेंट अनुप जलोटा (Anup Jalota) ने भी उन्हें ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी. अनुप जलोटा ने लिखा, "दबंग सलमान खान को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां. आपने दुनिया को साबित कर दिया कि निष्पक्ष होकर, उदार होकर और शिष्ट होकर ही व्यक्ति एक बेहतर इंसान बन सकता है. आप फिट रहें और खुश रहें." इनसे इतर सलमान खान को वरुण धवन, अरमान मलिक, गिरीश जोहर और कई बॉलीवुड कलाकारों ने जन्मदिन की बधाइयां दीं.

Wishing the Dabaang @BeingSalmanKhan, a very Happy Birthday. You have proved the world that Being Natural, Being Generous and Being Respectful is truly Being Human. May you Stay Blessed and Fit.#HappyBirthdaySalman#SalmanKhanBirthday#HappyBirthdayBhaijaan#HBDSalmanKhanpic.twitter.com/4sefcxGgnA