बॉलीवुड एक्टर का 'मैं भी चौकीदार' कैंपेन पर निशाना, लिखा- देश को जरूरत थी राजीव गांधी की तरह...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok sabha Election 2019) के मद्देनजर चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है और लोकसभा चुनाव सात चरणों में होने हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को लेकर 'मैं भी चौकीदार (Main Bhi Chowkidar)' कैंपेन चला दी है और सोशल मीडिया पर इसे लेकर जोरदार रिएक्शन भी आ रहे हैं. बॉलीवुड भी इस पर रिएक्शन देने में पीछे नहीं है और बॉलीवुड एक्टर एजाज खान (Ajaz Khan) जमकर ट्वीट (Tweet) भी कर रहे हैं. एजाज खान ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की इस कैंपेन को लेकर ट्वीट किया है. एजाज खान (Ajaz Khan) ने लिखा है कि इससे हासिल क्या होगा और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) का भी जिक्र किया है. इस तरह एजाज खान का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

इस कॉमेडियन का पीएम मोदी की 'मैं भी चौकीदार' कैंपेन पर तंज, लिखा- आप PM भी हो कभी उसका काम भी कर लिया करो...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को लेकर चल रही 'मैं भी चौकीदार (Main Bhi Chowkidar)' कैंपेन पर एजाज खान (Ajaz Khan) ने अपने Twitter पर लिखा हैः मैं भी चौकीदार मुहिम से देश को क्या हासिल होगा? देश को जरूरत थी राजीव गांधी की तरह शिक्षा और विज्ञान के प्रति जागरूकता लाने की.' इस तरह एजाज खान ने चौकीदार मुहिम को लेकर अपनी राय रखी है और कैंपेन पर निशाना भी साधा है.

