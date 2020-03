अक्षय कुमार को Lockdown में घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर आया गुस्सा, बोले- इतनी खुंदक आ रही है कि अगर कुछ...

कोरोनावायरस (Coronavirus) से जहां पूरा देश घरों में बंद है. वहीं कुछ लोग इस खतरे की घंटी को समझने में नाकामयाब हो रहे हैं और अपनी घर से बाहर निकलकर अपने साथ-साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं. अब इस पर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अक्षय कुमार काफी गुस्से में लग रहे हैं और साथ ही लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान घर से बाहर निकल रहे लोगों को फटकार लगा रहे हैं. वीडियो में अक्षय कुमार (Akshay Kumar Video) कह रहे हैं, 'हर बार मैं आपसे दिल की बात प्यार से बोलता हूं पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना कि गलत शब्द मुंह से निकल जाए, तो माफ कर देना.'

At the risk of sounding repetitive, sharing my thoughts...there is a lockdown for a reason. Please don't be selfish and venture out, you're putting others lives at risk ????????#StayAtHomeSaveLives. @mybmcpic.twitter.com/G0Nms9hYoP