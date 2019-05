अक्षय कुमार की नागरिकता पर इस बॉलीवुड एक्टर ने किया ट्वीट, 'खिलाड़ी' ने इस अंदाज में दिया जवाब

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की नागरिकता को लेकर कुछ समय पहले काफी विवाद हुआ था और सोशल मीडिया पर कई तरह के रिएक्शन भी आए थे. विवादों को देखते हुए अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने बयान जारी किया था और बताया था कि उनके पास कैनेडियन पासपोर्ट है. अक्षय कुमार ने इसे लेकर ट्विटर पर अपना बयान भी जारी किया था. बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने ट्वीट के जरिये अक्षय कुमार का सपोर्ट किया था. अनुपम खेर का ये ट्वीट भी काफी वायरल हुआ था. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अब जाकर इस ट्वीट पर रिप्लाई किया है और इस ट्वीट को भी खूब पढ़ा जा रहा है.

Dear @akshaykumar! Have been reading about you explaining to certain people about your loyalty to our country. Stop it! Their real profession is to make people like you & me feel defensive for talking in favour of India. You are a doer. You don't need to explain to anybody.🇮🇳