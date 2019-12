अक्षय कुमार ने जामिया के छात्रों का ट्वीट लाइक करने पर दी सफाई, लिखा- गलती से हुआ...मैं इन गतिविधियों के समर्थन में नहीं...

Akshay Kumar Tweet: नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) का देशभर में विरोध हो रहा है. देश के सबसे प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) के छात्र भी इस कानून का भारी विरोध कर रहे हैं. अब हाल ही में, जामिया में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन पर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. अक्षय कुमार ने इस ट्वीट के जरिये सफाई दी है और कहा है कि उनसे जामिया के छात्रों का ट्वीट गलती से लाइक हो गया था, जिसे बाद में उन्होंने अनलाइक कर दिया.

Regarding the ‘like' on the tweet of Jamia Milia students, it was by mistake. I was scrolling and accidentally it must have been pressed and when I realised I immediately unliked it as In no way do I support such acts.