अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी में हो गई हाथापाई, पुलिस को करना पड़ा बीच बचाव- देखें Video

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) जल्द ही 'सूर्यवंशी' (Sooryavanshi) में नजर आने वाले हैं. अक्षय कुमार की इस फिल्म को बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में अक्षय कुमार का चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में अक्षय कुमार और बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) एक-दूसरे के साथ बुरी तरह से हाथापाई करते नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं, दोनों का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि खुद पुलिस को भी उनके बीच में उतरना पड़ा. अक्षय कुमार का यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिस पर लोग खूब रिएक्शन दे रहे हैं.

