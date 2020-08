अक्षय कुमार ने मुंबई पुलिस को सौंपा 'फिटनेस हेल्थ ट्रैकिंग डिवाइस', आदित्य ठाकरे ने यूं जताया आभार

चेल्सी फुटबॉल क्लब ने अभिषेक बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की, एक्टर बोले- मेरा हफ्ता बना दिया

Earlier today, @akshaykumar ji handed over fitness- health tracking devices to @MumbaiPolice . It gives a constant reading of oxygen, body temp and heart rate, helpful in Covid battle. Last month, Akshay ji gave it to @nashikpolice . (1/n) pic.twitter.com/rgWh2LfbIW

आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) ने इस संबंध में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की एक फोटो भी ट्वीट की है. उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा: "अक्षय जी ने हमेशा हमारे राष्ट्र के सशस्त्र बलों, विभिन्न राज्यों में पुलिस का समर्थन किया है. हमारे कोवि[ योद्धाओं की चिंता के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं और हमने इनमें से कुछ ट्रैकर्स को बीएमसी (BMC) को प्रयोग के लिए देने के बारे में भी चर्चा की."

Akshay ji has always supported our nation's armed forces, police in various states. I'm thankful to him for his concern for our covid warriors and we also discussed about giving some of these trackers to the @mybmc for use