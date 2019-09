Akshay Kumar को जन्मदिन पर इस एक्ट्रेस से मिला नायाब तोहफा, तो यूं जाहिर की खुशी

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने इसी महीने 9 सिंतबर को अपना 52वां जन्मदिन मनाया. अपने फिल्म के मौके पर ही खिलाड़ी कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'पृथ्वी राज चौहान' का ऐलान किया था. वैसे तो अक्षय कुमार (Akshay Kumar) को फैंस और परिवार की तरफ से जन्मदिन पर ढेर सारी बधाई और तोहफे मिले. लेकिन इन सब में एक्ट्रेस जूही चावला का दिया हुआ तोहफा अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के लिए सबसे खास रहा. दरअसल, बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने अक्षय कुमार के जन्मदिन पर 100 पेड़ों को लगाने का संकल्प लिया. अक्षय कुमार के इस तोहफे के लिए जूही चावला ने ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "अक्षय कुमार का जन्मदिन मनाने के लिए हम 100 पेड़ों को लगाने का संकल्प लेते हैं. जन्मदिन की बधाई हो."

'कुली नंबर 1' के सेट पर हुआ हादसा, सारा अली खान और वरुण धवन की फिल्म के सेट पर लगी आग

As our Khiladi Kumar is forever upbeat to champion a cause, to celebrate his birthday today we plegde a 100 trees as a part of the greater #CauveryCalling intiative. ???? Happy Birthday @akshaykumar

जूही चावला के इस तोहफे से खुद अक्षय कुमार (Akshay Kumar) भी काफी खुश हुए और उन्होंने ट्वीट करके एक्ट्रेस का धन्यवाद भी किया. अक्षय कुमार ने जूही चावला के तोहफे का धन्यवाद कहते हुए ट्वीट किया, "यह वास्तव में सबसे अच्छा उपहार हो सकता है, जो एक दोस्त दूसरे दोस्त को दे सकता है. किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए आपका यह समर्पण देखकर मैं काफी प्रभावित हूं. सद्गुरू और कावेरी कॉलिंग की इस पहल का धन्यवाद, क्योंकि इसकी बदौलत ही मैं इस अच्छे काम में भागीदार बन पाया हूं."

'इंशाअल्लाह' को लेकर आई बड़ी खबर, सलमान खान की जगह जब ये एक्टर आ सकते हैं नजर

This is truly the best gift a friend could give to another, @iam_juhi. Am moved by your compassion and dedication towards a worthy cause. Thanks to @SadhguruJV and his #CauveryCalling initiative, I got a bonus share of goodwill :) https://t.co/AwTH4Mr1NJ