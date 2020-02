Dhoom 4: अक्षय कुमार के फैंस के लिए खुशखबरी, 'धूम 4' में नजर आ सकते हैं एक्टर

बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) को लेकर एक बड़ी खबर आई है. 'लक्ष्मी बम', 'पृथ्वी राज' और 'बच्चन पांडे' जैसी फिल्मों के बाद अब अक्षय कुमार 'धूम 4' (Dhoom 4) में भी नजर आ सकते हैं. इस बात का खुलासा फिल्म ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन ने अपने ट्वीट के जरिए किया है. अतुल मोहन ने अक्षय कुमार के फैंस को एक और खुशखबरी देते हुए बताया कि वह 'धूम 4' के लिए किसी और को नहीं बल्कि अक्षय कुमार को साइन किया गया है. हालांकि, इस बात की आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है. खास यह है कि सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार की इस फिल्म को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ गई है.

