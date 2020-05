अक्षय कुमार ने सुबह 5:46 बजे पर सुनी 'बेल बॉटम' की स्क्रिप्ट, लॉकडाउन में टीम के साथ यूं की मीटिंग- देखें Photos

फिल्म निर्माता निखिल आडवाणी (Nikhil Advani) ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान ही अक्षय कुमार (Akshay Kumar) को 'बेल बॉटम' की स्क्रिप्ट सुनाई. आडवाणी ने वर्चुअल मीटिंग से जुड़ा एक स्क्रीनशॉट भी सोशल मीडिया पर शे्यर किया और लिखा, "लॉकडाउन में अक्षय कुमार के लिए कुछ नहीं बदला, सुबह छह बजे उन्हें 'बेल बॉटम' की पटकथा सुनायी." उनके अलावा एक्टर जैकी भगनानी ने भी एक ट्वीट किया और लिखा, "एक उचित सुबह के लिए मेरी परिभाषा. अक्षय कुमार सर के साथ बेल बॉटम का आखिरी नैरेशन. क्या जबरदस्त स्क्रिप्ट है. पापा हमने कभी भी 6:00 बजे मीटिंग नहीं की है एक साथ."

My definition of a perfect morning. The final #BellBottom narration with @akshaykumar Sir. What a fab script @ranjit_tiwari@aseem_arora. We are all set - haina @nikkhiladvani. Dad @vashubhagnani we have never had a 6am meeting together! ???? @honeybhagnani@madhubhojwanipic.twitter.com/g57MYvkQbR